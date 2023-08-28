Федоров: росіяни продовжують вивозити дітей з окупованих територій

росіяни продовжують вивозити дітей з окупованої частини Запорізької області до так званих таборів, де «промивають їм мозок».
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, з окупованої частини Запорізької області дітей вивозять до так званих таборів, де вчать їх керувати БПЛА та «просто промивають мозок».
«Тисячі дітей вивозяться до так званих таборів, але це не ті табори відпочинку, до яких ми звикли. Це табори, у яких наших дітей навчають керувати БПЛА, навчають якійсь вигаданій історії. Навіть гауляйтери говорять, що причина вивезення дітей - навчити їх «правильно батьківщину любити», тож дітям просто промивають мозок», – заявив Федоров.
Крім цього, із Запорізької області щонайменше 200 дітей окупанти незаконно вивезли й передали в сім’ї росіянам.
Мер Мелітополя також розповів, що перед 1 вересня загарбники здійснюють поквартирний обхід і перевіряють, хто з дітей записався і ходить до окупаційних шкіл.
«Вони змушують батьків, під загрозою позбавлення їх батьківських прав, відправляти дітей до окупаційних шкіл», – додав Федоров.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023