Федоров: росіяни продовжують вивозити дітей з окупованих територій

росіяни продовжують вивозити дітей з окупованої частини Запорізької області до так званих таборів, де «промивають їм мозок».

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, з окупованої частини Запорізької області дітей вивозять до так званих таборів, де вчать їх керувати БПЛА та «просто промивають мозок».

«Тисячі дітей вивозяться до так званих таборів, але це не ті табори відпочинку, до яких ми звикли. Це табори, у яких наших дітей навчають керувати БПЛА, навчають якійсь вигаданій історії. Навіть гауляйтери говорять, що причина вивезення дітей - навчити їх «правильно батьківщину любити», тож дітям просто промивають мозок», – заявив Федоров.

Крім цього, із Запорізької області щонайменше 200 дітей окупанти незаконно вивезли й передали в сім’ї росіянам.

Мер Мелітополя також розповів, що перед 1 вересня загарбники здійснюють поквартирний обхід і перевіряють, хто з дітей записався і ходить до окупаційних шкіл.

«Вони змушують батьків, під загрозою позбавлення їх батьківських прав, відправляти дітей до окупаційних шкіл», – додав Федоров.