Стефанішина: У ЄС є консенсус щодо відкриття переговорів про членство України в блоці

У Європейському Союзі є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про членство України в блоці.

Тимчасова окупація росіянами територій України не буде перепоною для вступу в ЄС. Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час 2nd EU Accession Exchange Forum.

"Коли Єврокомісія випустить свою доповідь, ми повинні будемо працювати індивідуально з державами-членами. І на кожному етапі шляху, кожна держава може ставити власні питання, які не обов'язково стосуватимуться семи рекомендацій, щоб побудувати консенсус перед груднем 2023 року. Так, є консенсус щодо того, що переговори про вступ для України можуть бути відкриті", ‒ цитує Стефанішину "Суспільне".

Віцепрем'єрка додала, що нині "ситуація кардинально відрізняється" від тієї, яка була, коли Україна прагнула отримати статус кандидата на вступ.

Випадок України щодо процесу вступу в ЄС є прецедентом, зі слів Стефанішиної.

Адже коли було підписано Угоду про асоціацію, Крим окупували російські загарбники, почалася окупація Донецької і Луганської областей. Але угоду було все одно підписано і вона застосовна для всієї території України в кордонах 1991 року, сказала віцепрем'єрка.

"Не було жодного моменту, коли ми мали будь-які дискусії на цю тему у контексті вступу України до ЄС", – сказала.

"Воля є і це підтверджує рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ, і майбутнє рішення про відкриття переговорів про вступ. Це не просто обіцянки", – заявила віцепрем'єрка.