ООН: В Україні жертв серед мирного населення стало менше

З серпня по листопад 2023 року в Україні загинули 576 людей, а 1864 зазнали поранень. Наслідки війни відчуватимуться українцями протягом багатьох поколінь.

Про це повідомили у доповіді Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ).

Там зазначили, що з серпня по листопад 2023 року загинуло 576 українців, а 1864 — травмувалося. Більш ніж половина жертв, а саме 86%, мешкають на територіях, що знаходяться під контролем України. Зокрема, Донецька, Харківська, Херсонська та Запорізька області.

"Вплив нападів, що продовжуються, на цивільні об'єкти, порушень прав людини і страждань цивільного населення, свідками яких ми сьогодні є, буде відчуватися протягом багатьох поколінь. Практично кожна сфера суспільного життя, від освіти та охорони здоров'я до економіки та соціальної згуртованості, зазнала згубних наслідків війни, яка завдає довготривалої шкоди соціальній, економічній та політичній структурі України", — йдеться в повідомленні ООН.

Там відмітили, що жертв серед мирного населення стало менше, що людей стали масово вивозити з прифронтових територій. До того ж, українська ППО справляється з атаками ворога.

Проте цивільна інфраструктура України, в тому числі електромережі та зернова інфраструктура зазнали руйнувань. Значна територія України виявилася забруднена мінами.

Прямо зараз росія на окупованій території примусово запроваджує правову, політичну та адміністративну системи, тим самим порушуючи міжнародне право. А саме проводить «вибори», а також відправляє українських чоловіків на війну.