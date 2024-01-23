У Раді зареєстрували проект закону Зеленського про множинне громадянство

У парламенті України 22 січня зареєстрували проект закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.
Зазначається, що проєкт закону має назву "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".
Президент визначив його як невідкладний.
Множинне громадянство в Україні
Зазначимо, що множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.
В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.
Ще до повномасштабного вторгнення рф в Україні розглядали можливість на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства.
У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський вносив до Верховної ради законопроект про множинне громадянство, але документ так і не встигли розглянути.
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