Єрмак: До українських полонених не доїхав жоден представник Червоного Хреста

До жодного українського полоненого не доїхав жоден представник Міжнародної організації "Червоного Хреста". Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час форуму "Україна. Рік 2024".
Єрмак зазначив, що для світу та міжнародної інфраструктури питання з українцями в полоні виявилися "не по зубах".
"І саме тому в це важко повірити, але це факт, що до жодного нашого полоненого не доїхав жоден представник "Червоного хреста". Я думаю, що це є таким вердиктом щодо цієї організації. Така ж ситуація, що стосується наших дітей", - сказав Єрмак.
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