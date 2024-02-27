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Єрмак: росія не просто тюрма народів. Це тюрма, в якій бояться навіть тюремники

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак, у День кримського спротиву російській окупації, заявив, що патріоти не знають слова "покора", - акція єдності 26 лютого 2014 року показала, чого насправді хочуть мешканці Криму. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Андрія Єрмака.

«росія не просто тюрма народів. Це тюрма, в якій бояться навіть тюремники. Бояться і вбивають від цього страху. Страх не здатен привести до перемоги. Але він створює ілюзію перемоги», – сказав Єрмак на полях Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних громадян України.

За словами керівника Офісу президента України, росія живе в її полоні і ця ілюзія стає сильнішою з кожною наступною жертвою кремля.

«Смерть Навального тут дуже показова. Та жодна ілюзія не здатна опиратися реальності. Саме тому росію чекає крах», – додав він.

Як підкреслив Єрмак, українські патріоти не знають слова "покора".

«Саме вони 26 лютого, 10 років тому, вийшли на вулиці. Акція єдності показала, чого насправді хочуть мешканці Криму», – сказав Глава Офісу президента.

Єрмак
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