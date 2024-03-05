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Байден продовжив дію санкцій проти росії, запроваджених у 2014 році

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Президент США Джо Байден своїм указом 4 березня продовжив на один рік дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти рф.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить указ на сайті Білого дому.

Надзвичайний стан у зв’язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом тодішнього президента США Барака Обами. Відтоді його дію було кілька разів розширено – зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання росією правосуб’єктності терористичних утворень "л/днр".

Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів… Тому я продовжую надзвичайний стан на 1 рік", – йдеться в указі Байдена.

Байден, санкції
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