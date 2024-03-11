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NYT: США створили робочі групи для розробки плану дій у відповідь, якщо рф завдасть ядерного удару по Україні

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Занепокоєння Білого дому наприкінці 2022 року, що росія може завдати ядерного удару по Україні, було настільки глибоким, що адміністрація президента США створила робочі групи для розробки плану дій у відповідь.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times з посиланням анонімних американських посадовців.

За інформацією видання, у Білому домі вважали, що відповідь США на цю загрозу повинна бути неядерною, втім зазначили, що це має бути якась "драматична реакція" – можливо, навіть конвенційна атака на підрозділи, які запустили ядерну зброю.

В адміністрації президента Байдена були переконані, що в іншому випадку вони ризикують заохотити не лише російського диктатора путіна, але й будь-якого іншого авторитарного лідера з ядерним арсеналом – великим чи малим, йдеться в публікації.

За даними NYT, дехто вважав, що публічні попередження рф про те, що Україна начебто готується використати "брудну бомбу", були приводом для превентивного ядерного удару.

Військові ігри в Пентагоні та аналітичних центрах навколо Вашингтона уявляли, що використання путіним тактичної зброї – можливо, з подальшою погрозою підірвати ще більше – може відбутися за різних обставин, зазначає видання.

Одна з симуляцій, йдеться в матеріалі, передбачала успішний контрнаступ України, який поставив би під загрозу утримання Криму росією, водночас інша передбачала вимогу москви до Заходу припинити будь-яку військову підтримку Києва для того, щоб розколоти НАТО.

NYT вказує, що в середині листопада 2022 року директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки росії сергеєм наришкіним, де перший дав зрозуміти, що "для росії будуть чіткі наслідки".

Американські посадовці не розповіли, наскільки конкретно Бернс говорив Наришкіну про характер відповіді Сполучених Штатів.

"Наришкін поклявся, що він зрозумів, і що путін не має наміру використовувати ядерну зброю", – розповів директор ЦРУ.

США, Байден, ядерний удар
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