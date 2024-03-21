ООН: росія застосовує на ТОТ насильство, погрози та інші методи, щоб посилити контроль над місцевим населенням

росія, яка окупує українські території, застосовує насильство, погрози та інші методи, щоб посилити контроль над місцевим населенням.

Крім того, російська сторона регулярно порушує міжнародне гуманітарне право і права людини на тимчасово окупованих землях України.

Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Доповідь було складено, зокрема, на понад 2,3 тис. інтерв’ю з жертвами та свідками насильства з боку російської федерації. Матеріал був підготовлений саме в такий спосіб, оскільки спостережна місія ООН не мала доступу на окуповані українські території.

У документі в деталях описуються заходи з нав’язування місцевому населенню на окупованих територіях російської мови, російського громадянства, законів, судової системи та навчальних програм тощо.

Водночас, з боку рф придушуються різноманітні прояви української культури, ідентичності та докладаються зусилля для знищення української системи управління в цих регіонах.

В Офісі омбудсмена України особливо наголосили, що в доповіді вказані факти, коли росія:

посилила тиск на місцеве населення з метою отримання російського громадянства та паспортів,

нав’язала навчальну програму, яка не презентує Україну як незалежну та унікальну країну,

росіяни погрожували батькам, що їхніх дітей заберуть, якщо їх не буде віддано до російських шкіл,

під час затримання представники російських збройних сил били цивільних осіб або били електрошокером щоразу, коли вони відповідали українською мовою,

75-річна жінка не могла отримати доступ до медичної або гуманітарної допомоги, оскільки не мала російського паспорта тощо.

Як зазначив омбудсмен України Дмитро Лубінець, про всі ці та багато інших фактів розповідають люди, яким вдалося виїхати з ТОТ. Усі вони стали свідками, а дехто й жертвами російських окупантів.

«росія, вочевидь, не дослухається до рекомендацій і не припинить агресію. Тому світ має зробити все, щоб винні понесли справедливу відповідальність за всі злочини та порушення! Тільки це зможе зупинити країну-терориста і захистити невинних людей та нашу незалежну державу!», – наголосив він.

У доповіді вказується, що рф посилює контроль над окупованими територіями України, створюючи “атмосферу страху”. Цього російська сторона домагається шляхом довільних затримань, убивств і тортур.

Глава Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні (HRMMU) Даніель Бель заявила, що окупанти також залякують мирне населення в захоплених регіонах з метою змусити їх до співпраці.

«Сукупність таких дій, як цензура, стеження, політичне пригнічення, придушення свободи слова, обмеження на пересування… створювала атмосферу страху, в якій російська федерація могла систематично руйнувати українські системи влади та управління», – каже Бель.

За даними ООН, на сьогодні рф окупує понад 17 % українських територій, де мешкає кілька мільйонів людей.

Даніель Бель вказує, що якщо на початку окупації українських територій мали місце вбивства, тортури і довільні затримання з боку російських загарбників, то пізніше мирному населенню в цих регіонах почали обмежувати свободу пересування, зібрань і вираження думок.

На пізніших етапах росія приступила до переформатування всіх великих українських держустанов у російські. Це, зазначають в ООН, також є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Як наслідок, українські школи були змушені перейти на російську мову та навчальну програму, а судова система сприяла ув’язненню мешканців зазначених територій у російські місця ув’язнення.

Крім того, близько 1,6 тис. цивільних ув’язнених, які відбували покарання в Херсонській області України до лютого 2022 року, були переведені в російські в’язниці.

В ООН наводять приклад Запорізької АЕС, де співробітників станції змушували продовжувати роботу, навіть якщо вони цього не хотіли. Під час опору працівникам АЕС погрожували, залякували, погрожували їхнім родинам. Також їх іноді піддавали арештам, затриманням, тортурам. Деяких співробітників станції було вбито, зокрема, внаслідок тортур, зазначається в доповіді.

Що стосується українських паспортів, то тут росія активно підштовхувала місцеве населення до отримання громадянства рф.

«Після незаконної анексії української території російська федерація посилила тиск на місцеве населення з метою отримання російського громадянства і паспортів, що передбачало присягу на вірність окупаційній державі. Особи, які не мають російських паспортів, стикалися з дискримінацією у сфері трудових прав, прав власності, свободи пересування, соціального забезпечення та доступу до охорони здоров’я і гуманітарної допомоги», – наголошується в доповіді.

Крім того, у доповіді ООН зазначають, що багато жителів повідомляли їм, що почувалися так, ніби змушені підкоритися в умовах сильного страху, який посилюється значним економічним тиском.

«російська окупаційна влада використовувала безліч підходів для примусу людей до отримання російських паспортів», – наголошується в доповіді.

Згідно з доповіддю, у перші місяці окупації з лютого по травень 2022 року російські збройні сили проводили широкомасштабні довільні затримання, включно з примусовими зникненнями. УВКПЛ зафіксувало 634 подібних випадки.

УВКПЛ також підтвердило, що військовослужбовці російських збройних сил стратили 26 цивільних осіб (18 чоловіків, 6 жінок, 1 хлопчик, 1 дівчинка) на місці, наприклад, під час обшуку будинку, і вбили 30 цивільних осіб (27 чоловіків, 2 жінки, 1 дівчинка) під час затримання. Більшість страт було скоєно в період з березня по травень 2022 року.

Також у доповіді вказується на широке поширення тортур у місцях затримання. Так, 48 затриманих цивільних осіб, включно з дитиною, зазнали сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, включно зі зґвалтуванням і операціями, які калічать статеві органи.

УВКПЛ задокументувало випадки сексуального насильства з боку російських окупантів щодо 16 цивільних осіб поза місцями ув’язнення.

Після публікації доповіді УВКПЛ на неї відреагувало Міністерство закордонних справ України. У МЗС привітали доповідь і вказали, що комісії ООН вдалося зібрати “додаткові докази серйозних порушень і міжнародних злочинів, зокрема військових злочинів і, потенційно, злочинів проти людяності, скоєних російською владою” на тимчасово окупованих територіях України.

«Висновки Комісії ООН шокують: катування, умисні вбивства, зґвалтування та інші злочини, пов’язані із сексуальним насильством, незаконне позбавлення волі цивільних осіб, насильницькі зникнення, незаконна депортація українських дітей, атаки та руйнування об’єктів культурної та історичної спадщини», – ідеться в повідомленні.

Крім того, у МЗС додають, що нові докази підтверджують попередні висновки Комісії про те, що влада рф продовжує систематичні катування як українських цивільних осіб, так і військовополонених, що становить воєнні злочини проти українців, на тимчасово окупованих територіях і в рф.

Також у зовнішньополітичному відомстві зазначають, що доповідь дає оцінку серйозним наслідкам бойових дій та облоги Маріуполя для мирних жителів на початку повномасштабного російського вторгнення.

На думку українських дипломатів, висновки Комісії мають стати частиною матеріалів для розгляду міжнародними судами і трибуналами у справах проти рф.

«Зафіксовані Комісією ООН злочини свідчать про масштаб звірств, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни. Усі винні в них мають бути покарані», – йдеться в заяві МЗС.

Також наголошується, що відповідальність за скоєне – це “те, чого російські окупанти бояться найбільше, а значить завдання всієї світової спільноти полягає в тому, щоб зробити цю відповідальність неминучою”.