Укренерго: Вже в середині літа в Україні очікується найважча ситуація в енергосистемі

Вже в середині літа в Україні очікується найважча ситуація в енергосистемі. Дефіцити електроенергії можуть зростати щоденно через спеку.

Про це повідомляють в Укренерго.

Як пояснили у компанії, покрити це споживання електроенергії буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

«До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомник станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими», – зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, як може розвиватися ситуація в енергосистемі у найближчі роки та скільки годин українці сидітимуть без світла.