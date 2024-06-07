Укренерго: Вже в середині літа в Україні очікується найважча ситуація в енергосистемі

Вже в середині літа в Україні очікується найважча ситуація в енергосистемі. Дефіцити електроенергії можуть зростати щоденно через спеку.
Про це повідомляють в Укренерго.
Як пояснили у компанії, покрити це споживання електроенергії буде важко, оскільки все ще триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
«До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомник станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими», – зазначили в Укренерго.
Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, як може розвиватися ситуація в енергосистемі у найближчі роки та скільки годин українці сидітимуть без світла.
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