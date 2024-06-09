ПФУ: Українці можуть самостійно відстежувати свій страховий стаж

Громадяни України можуть самостійно відстежувати свій страховий стаж за допомогою онлайн-сервісів.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Як розповіли у відомстві, для того, щоб дізнатися свій загальний страховий стаж, необхідно подати до Пенсійного фонду України скановані копії трудової книжки та інші документи про трудову діяльність для перевірки та оцифрування.
Після того, як інформацію буде оброблено, дані про загальний страховий стаж відображатиметься в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України.
Майбутній пенсіонер може перевірити свій страховий стаж за допомогою:
Для авторизації в онлайн-сервісах доступні три методи:
Окрім страхового стажу в особистому кабінеті можна дізнатись суму заробітної плати, з якої сплачено ЄСВ, переглядати дані про місця роботи, отримувати інформацію про присвоєння спеціальної допомоги через втрату працездатності та розрахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії за допомогою "Пенсійного калькулятора".
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