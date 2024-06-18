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У ПФУ розповіли про алгоритм виплат тимчасово непрацездатним працівникам

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В мережі поділились тим, який алгоритм виплати за лікарняним встановила держава.

Про це розповіли на сайті ПФУ.

Тимчасова втрата працездатності – це період непрацездатності людини внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), який має тимчасовий характер і триває до відновлення працездатності.

Тимчасова непрацездатність працівників підтверджується листком непрацездатності.

Алгоритм виплат за листком непрацездатності:

  • Застрахована особа звертається до лікаря, щоб встановити факт тимчасової непрацездатності.
  • За результатами обстеження лікар складає медичний висновок про тимчасову втрату працездатності особи в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, якого в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується листок непрацездатності (ЛН) у разі наявності інформації про застраховану особу в Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
  • Роботодавець отримує ЛН у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в день створення ЛН. На цьому етапі ЛН виконує лише інформаційну функцію.
  • Пенсійний фонд України опрацьовує заяву-розрахунок за листком непрацездатності та приймає рішення щодо фінансування страхової виплати.
  • Не пізніше трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку ПФУ здійснює фінансування виплати на окремий рахунок страхувальника
  • Роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі після надходження суми на рахунок, зазвичай наступного дня після виплати заробітної плати.
ПФУ, лікарняний
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