У ПФУ розповіли про алгоритм виплат тимчасово непрацездатним працівникам

В мережі поділились тим, який алгоритм виплати за лікарняним встановила держава.

Про це розповіли на сайті ПФУ.

Тимчасова втрата працездатності – це період непрацездатності людини внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), який має тимчасовий характер і триває до відновлення працездатності.

Тимчасова непрацездатність працівників підтверджується листком непрацездатності.

Алгоритм виплат за листком непрацездатності: