У ПФУ розповіли про алгоритм виплат тимчасово непрацездатним працівникам

В мережі поділились тим, який алгоритм виплати за лікарняним встановила держава.
Про це розповіли на сайті ПФУ.
Тимчасова втрата працездатності – це період непрацездатності людини внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), який має тимчасовий характер і триває до відновлення працездатності.
Тимчасова непрацездатність працівників підтверджується листком непрацездатності.
Алгоритм виплат за листком непрацездатності:
- Застрахована особа звертається до лікаря, щоб встановити факт тимчасової непрацездатності.
- За результатами обстеження лікар складає медичний висновок про тимчасову втрату працездатності особи в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, якого в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується листок непрацездатності (ЛН) у разі наявності інформації про застраховану особу в Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
- Роботодавець отримує ЛН у кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в день створення ЛН. На цьому етапі ЛН виконує лише інформаційну функцію.
- Пенсійний фонд України опрацьовує заяву-розрахунок за листком непрацездатності та приймає рішення щодо фінансування страхової виплати.
- Не пізніше трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку ПФУ здійснює фінансування виплати на окремий рахунок страхувальника
- Роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі після надходження суми на рахунок, зазвичай наступного дня після виплати заробітної плати.