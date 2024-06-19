З вересня 2022 року у росії судять понад 10 тис. ухилянтів

З вересня 2022 року, коли держдума рф посилила відповідальність за ухилення від участі у війні проти України, до російських судів надійшло 9 059 справ про самовільне залишення частини (337 КК РФ), 627 справ про невиконання наказу (332 КК рф) та 339 справ про дезертирство (338 КК рф).
Про це повідомляє Медіазона.
За всіма цими підозрами проходять понад 10 000 осіб, 8 594 – вже винесено вирок.
Протягом усієї повномасштабної війни суди рф дуже активно виносили вироки, на кінець квітня 2024 року – по 34-35 на день.
Зазвичай росіянам за цими статтями присуджують умовні терміни, що дозволяє повертати їх на фронт.
Водночас журналісти Медіазони не змогли з’ясувати кількість кримінальних справ проти ухилянтів, які вже порушено, але не доведено до суду: ні Слідчий комітет, ні прокуратура про це не звітують.
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