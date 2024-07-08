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МЗС Великої Британії: Наша підтримка України залишатиметься непохитною

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Британська військова, економічна, політична та дипломатична підтримка України залишатиметься непохитною.

Про це йдеться у статті нового глави МЗС Великої Британії Девіда Ламмі, опублікованій в неділю в польському виданні Rzeczpospolita.

У статті Ламмі підкреслив, що під час найближчих зустрічей з польським колегою Радославом Сікорським, а також главами дипломатій Німеччини і Швеції Анналеною Бербок і Тобіасом Більстремом він хоче обговорити поглиблення співпраці, аби разом мати можливість реагувати на сучасні виклики. Найактуальнішим з цих викликів він назвав Україну.

“Ми підтримуватимемо хоробрих українців, які захищають свободу перед обличчям нової форми фашизму володимира путіна. Британська військова, економічна, політична та дипломатична підтримка України залишатиметься непохитною”, - наголосив Ламмі у статті.

Водночас, він підкреслив, що ця підтримка є ще сильнішою, якщо відбувається співпраця з іншими країнами. За його словами, Польща, Німеччина і Швеція теж незмінно підтримують Україну.

“Безпека Європи буде пріоритетом зовнішньої та оборонної політики цього уряду”, - підкреслив новий глава британської дипломатії.

Ламмі зазначив, що варварське вторгнення росії чітко показало, що потрібно робити більше для зміцнення власної обороноздатності.

Глава британської дипломатії повідомив, що разом з прем’єр-міністром і міністром оборони Великої Британії він братиме участь на наступному тижні у саміті НАТО у Вашингтоні.

Ламмі повідомив, що з Сікорським, Бербок і Більстремом він хоче обговорити питання інвестицій, зокрема у сфері ОПК, а також гарантування Україні “її власного, чітко визначеного шляху до НАТО”.

Ламмі, МЗС Британії
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