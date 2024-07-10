Більшість українців проти підвищення податків, - опитування

Більшість громадян України (понад 58%) вважають не доцільним підвищувати податки зараз.

За даними опитування Центру Разумкова, 58,1% опитаних вважають, що підвищення податків не є доцільним з огляду на обмежену купівельну спроможність населення.

Чверть українців (25,5%) переконані, що потрібно підвищення податків, однак це варто робити поступово.

Свою думку вони пояснюють потребою у збалансуванні потреб держави у додаткових коштів та обмежених фінансових можливостей громадян.

Проте тільки 4,5% громадян допускають, що підвищення податків має бути швидким, щоб мати можливість забезпечити максимальні надходження до державного бюджету за короткий період часу.

Ще 11,8% респондентів зазначили, що вагаються з відповіддю на питання, чи повинно здійснюватися підвищення податків в Україні з урахуванням умов воєнного стану.

Опитування проводив Центр Разумкова з 21 червня до 2 липня серед 2 026 респондентів методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.