Перестановки у Кабміні: Журналісти дізналися на кого можуть змінити Шмигаля

Верховна рада може влітку змінити прем'єр-міністра. Наразі найбільш імовірною кандидатурою на заміну Денису Шмигалю є перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як пише Слово і діло, про це йдеться у статті «Української правди».

Основними причинами можливої відставки Шмигаля журналіст називає «втому» президента Володимира Зеленського від прем’єра і те, що Кабмін «почав приносити погані новини».

Кандидатура Свириденко, за інформацією видання, отримала схвальні відгуки від західних партнерів.

Якщо Свириденко стане прем'єркою, очолити Міністерство економіки може голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

На позицію міністра відновлення та інфраструктури розглядали кандидатуру члена правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського. Іншим можливим кандидатом є голова Мінстратегпрому, а раніше голова УЗ Олександр Камишін.

На посаду голови Мінрегіону можуть призначити заступника керівника ОПУ з питань регіональної політики Олексія Кулебу.

Також УП має інформацію, що міністр юстиції Денис Малюська деякий час тому написав заяву про відставку без дати. Його місце може зайняти Ольга Стефанішина: у такому разі вона стане віцепрем'єркою з євроінтеграції та міністеркою юстиції.

Що буде з віцепрем'єркою з питань реінтеграції окупованих територій Іриною Верещук та міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович – поки що неясно.

На Банковій також обговорювали заміну глави МЗС Дмитра Кулеби, але опитані виданням співрозмовники сумніваються у його звільненні.

Крім того, Верховна рада може призначити повноцінними міністрами всіх виконуючих обов'язки: у Мінспорт – Матвія Бідного, у Міністерство аграрної політики – Тараса Висоцького, у Мінветеранів – Олександра Порхуна, у Мінкульт – Ростислава Карандєєва (але його призначення під питанням).

Поки що розглядається варіант, що зміну уряду Рада може розглянути на засіданнях 16-18 липня.