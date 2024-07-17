Воєнні дії залишаються домінуючим фактором, який впливає на здатність підприємств нарощувати обсяги виробництва, - опитування

Бізнес очікує сповільнення своєї ділової активності у наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування Національного банку за другий квартал 2024 року.
Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 99,5% порівняно зі 103,0% у першому кварталі 2024 року.
Учасники опитування мали слабкі очікування щодо кількості працівників та майбутнього фінансово-економічного стану своїх підприємств.
Водночас респонденти продовжують очікувати на збільшення майбутніх обсягів реалізації власної продукції, а також інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар.
Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим фактором, що впливає на здатність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Істотно посилився вплив таких факторів, як високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, значні курсові коливання, брак кваліфікованих працівників.
Бізнес знизив інфляційні очікування: розраховує на річну інфляцію у 9% порівняно з 11% у першому кварталі.
Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяло участь 660 підприємств із 21 регіону країни.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023