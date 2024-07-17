Воєнні дії залишаються домінуючим фактором, який впливає на здатність підприємств нарощувати обсяги виробництва, - опитування

Бізнес очікує сповільнення своєї ділової активності у наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування Національного банку за другий квартал 2024 року.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 99,5% порівняно зі 103,0% у першому кварталі 2024 року.

Учасники опитування мали слабкі очікування щодо кількості працівників та майбутнього фінансово-економічного стану своїх підприємств.

Водночас респонденти продовжують очікувати на збільшення майбутніх обсягів реалізації власної продукції, а також інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим фактором, що впливає на здатність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Істотно посилився вплив таких факторів, як високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, значні курсові коливання, брак кваліфікованих працівників.

Бізнес знизив інфляційні очікування: розраховує на річну інфляцію у 9% порівняно з 11% у першому кварталі.

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяло участь 660 підприємств із 21 регіону країни.