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Підтримка легалізації канабісу зростає під час згадування про полегшення болю, - опитування

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В Україні в останні кілька років інтенсивно обговорювали питання обмеженої легалізації використання канабісу. З 16 серпня 2024 року набув чинності закон, який дає змогу обіг канабісу в медичних цілях. Наразі кількість українців, які підтримують легалізацію, перевищила кількість тих, хто ставиться до неї негативно.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Там зауважують, що різним респондентам соціологи ставили запитання в різному формулюванні (тобто одному респонденту ставилося лише одне запитання). Усього тестувати три формулювання:

ставлення до легалізації медичного канабісу в цілому, без додаткових пояснень чи деталізації (базовий варіант);

ставлення до легалізації медичного канабісу з акцентом на тому, що це полегшить біль багатьом пацієнтам (зокрема, тим, хто має онкологічні захворювання та пораненим військовослужбовцям);

ставлення до легалізації медичного канабісу з уточненням, що мова йде про легкий наркотик – марихуану.

За даними КМІС, на базове запитання (без додаткової інформації) 43% українців відповідають, що вони ставляться позитивно до легалізації медичного канабісу. Майже втричі менше респондентів (16%) відповіли, що вони ставляться негативно. При цьому 41% респондентів мають або нейтральне, або невизначене ставлення.

У випадку запитання, де соціологи «уточнювали», що мова йде про легкий наркотик – марихуану, показники схвалення виявилися досить подібними. Так, 45% у такому формулюванні відповіли, що вони позитивно ставляться до легалізації (різниця порівняно з базовим запитанням – у межах статистичної похибки). Водночас частка противників хоч і статистично значущо (понад похибку) вища, але все одно становить лише 23%. Ще 32% мають нейтральне або невизначене ставлення.

У контексті, де соціологи робили акцент на полегшенні болю, більшість українців – 57% – схвалюють легалізацію медичного канабісу. Лише 14% все одно мають негативне ставлення, а ще 28% мають нейтральне або невизначене ставлення.

"Зростання позитивного ставлення до легалізації медичного канабісу можна розглядати як один із індикаторів осучаснення цінностей українців. Зараз ми спостерігаємо фундаментальні зміни у свідомості громадян, які вже схвально ставляться до легалізації. Проте при цьому варто зберігати обережність. Залишається досить велика частка тих, хто має нейтральне або невизначене ставлення. Тобто противники легалізації зберігають можливість впливати на громадську думку, і це варто враховувати", - коментують у КМІС.

опитування, канабыс
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