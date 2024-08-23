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Gradus Research: Війна проявила найбільше дві риси характеру українців – сміливість і витривалість

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Українців продовжує об’єднувати спільний ворог і відчуття належності до української нації, проте роз’єднують різні політичні погляди.

Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування напередодні Дня Незалежності, щоб дізнатися, як громадяни оцінюють життя в Україні та вектор її розвитку, яким бачать своє майбутнє і в якому напрямі змінюються як суспільство.

У порівнянні з торішнім опитуванням, трійка об’єднувальних чинників у суспільстві залишається незмінною: спільний ворог, який несе велику загрозу, відчуття належності до української нації та спільне бачення майбутнього держави.

У переліку факторів, які роз’єднують, можна виділити різні погляди на рішення керівництва України, тоді як ще рік тому ключове значення відігравав чинник соціального статусу та рівня матеріальної забезпеченості.

Міграційні зрушення, спричинені повномасштабним вторгненням, досвід біженства та життя у незнайомих культурах залишили свій відбиток на ставленні українців до мігрантів з інших країн, йідеться в опитуванні.

Ця позитивна тенденція спостерігається як у покращенні ставлення до іноземців, які переїхали жити в Україну, та і до тих, хто релокувався, щоби працювати тут.

«Через війну та міграцію ми вже маємо проблему з нестачею кадрів, яка з часом лише посилюватиметься. Традиційно українське суспільство було досить закритим до мігрантів з інших країн. Тренд до більшої толерантності серед населення означає, що ми будемо відкритішими до іноземної трудової міграції, як одного з чинників подолання кризи людського капіталу», – зазначила соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк.

Більш ніж половина людей переконані, що війна стане спонуканням до посилення оборонної спроможності України. Відновлення інфраструктури українці вважають як можливістю, так і викликом.

Українці сподіваються, що після перемоги буде економічна світова підтримка та поштовх до розвитку бізнесу. Набутий міжнародний досвід вони планують застосувати у розвитку України.

Водночас громадяни вже усвідомили, які виклики чекають на Україну після війни. Зокрема це економіка, відновлення зруйнованої інфраструктури, адаптація ветеранів, безпека на звільнених територіях.

Згідно з результатами опитування, майже третина респондентів вірять, що в майбутньому зможуть мати краще життя. Така частка опитаних тримається на довоєнному рівні та зараз становить 61%.

«Схожі настрої спостерігаємо у питанні, де українці бачать майбутнє своїх дітей. Понад половину опитаних (55%) обирають Україну. Це на тлі повномасштабної війни та неймовірної кількості викликів. Для порівняння, у довоєнному 2021 році таких було 48%. Недарма суспільство вважає, що війна проявила найбільше дві риси характеру українців – сміливість і витривалість», – вважає Євгенія Близнюк.

Дослідження провела дослідницька компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus у період 7-8 серпня 2024 року. Розмір вибірки – 1,1 тис. респондентів.

Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю жителів понад 50 тис. у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій.

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