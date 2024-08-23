Жолнович: Професійна накопичувальна пенсійна система може запрацювати з 2026 року

Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт про професійну накопичувальну пенсійну систему, яка може запрацювати з 2026 року. Як пише Главком, про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформу».

«Наша пенсійна система, як і системи багатьох інших країн, передбачає декілька складників: солідарну, обов'язкову накопичувальну, добровільну накопичувальну, ще хочемо запровадити професійну накопичувальну систему», – сказала вона.

За словами посадовиці, під це вже розроблений відповідний законопроєкт і таке накопичення буде збалансоване зменшенням податкового навантаження на роботодавця.

«Тоді людина зможе накопичити ще щонайменше 20% свого заробітку впродовж життя. І це вже разом становитиме 60%. А якщо добровільні накопичення порахувати і для тих, у кого буде професійна система, то ми отримаємо не менше як 60% покриття пенсією доходу, який людина отримувала, працюючи. Це добре заміщення на рівні стандартів ЄС і всіх розвинених країн», – повідомила Жолнович.

Міністр повідомила про плани внести у Верховну Раду відповідні законопроєкти у вересні. «Очевидно, їх доведеться пропрацювати з депутатами. У найкращому разі, ми зможемо їх ухвалити на початку 2025 року. Потім знадобиться час на IT-рішення: нам дуже важливо уникнути залучення великої кількості ручної роботи. Це все має бути прозоро, зрозуміло й оцифровано. Сподіваюсь, що з 2026 року системи почнуть працювати», – сказала міністр.