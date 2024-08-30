Українці впевнені, що війна з росією була неминуча з моменту здобуття Україною незалежності, - опитування

Більшість українців упевнені, що війна з росією була неминуча з моменту здобуття Україною незалежності, і в майбутньому рф продовжить агресію, свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

"На цьому етапі війни більшість українців (64%) переконані, що агресія росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%). Також більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з росією, у майбутньому рф знову атакуватиме Україну. Таку позицію поділяють 68% респондентів на заході, 60% - у центрі, 55,5% - на сході та 45% - на півдні", - йдеться у звіті за результатами дослідження, оприлюдненому в четвер.

Водночас більшість українців і далі демонструє свою неготовність виконувати вимоги росії для завершення війни. На визнання окупованих територій частиною рф навіть заради припинення війни готові піти лише 9% українців, а неприйнятним це вважає 81%, причому незалежно від віку респондентів. Також це неприйнятно для переважної більшості в усіх макрорегіонах: на заході та в центрі - по 84%, на півдні - 76%, на сході - 72%.

Близько третини українців (32%) вважають, що початок переговорів з росією про припинення війни можливий лише після звільнення всіх українських територій. Такий підхід підтримує відносна більшість у кожній з вікових груп, але серед молоді 18-29 років показник дещо нижчий (28%), ніж у середньому по країні, а серед респондентів 50-59 років - навпаки, вищий (36%).

Щодо інших умов для можливих переговорів з росією, то громадська думка майже порівну розділилася між тими, хто допускає переговори виключно заради звільнення полонених і заручників (19%), тими, хто вважає переговори про мир можливими навіть зараз (20%), і тими, хто переконаний, що з росією домовлятися неможливо в принципі (18%).

"У ставленні до умов для переговорів є певні регіональні відмінності. Так, готовність до переговорів уже зараз без особливих передумов найчастіше фіксується на півдні (36%) та сході (27%), тоді як на заході та в центрі цей показник становить 15%. Водночас у безперспективності ідеї домовлятися з Росією не лише зараз, а й загалом переконані дещо більше на заході (21%) і меншою мірою на півдні (13%)", - зазначають дослідники.

У гіпотетичній ситуації, якби мирна угода не передбачала офіційного визнання окупованих територій частиною рф, але гарантувала б Україні довготривалий мир і захист від російської загрози, то розрив між тими, хто підтримав би таку угоду, і тими, хто виступив би проти, був би дещо меншим. Гіпотетично таку угоду могли б підтримати 25,5%, але абсолютна більшість - 61% - однаково була б проти.

Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили 18,5% українців, але більшість вважає це неприйнятним (67%). Водночас спостерігається суттєва регіональна відмінність: найбільше тих, хто вважає відмову від членства в НАТО неприйнятною вимогою - на заході (79%), найменше - на сході (52%).

Неприйнятною для абсолютної більшості українців є і відмова від членства в Європейському Союзі (71%), а готових поступитися ним - 17%. Така позиція об'єднує респондентів різного віку, але найбільше противників відмови від членства в ЄС серед молоді - 80% молодих людей віком 18-29 років. Така вимога росії буде неприйнятною для представників усіх макрорегіонів, але, як і у випадку з членством у НАТО, кількість тих, хто не готовий поступитися членством України в ЄС, зменшуватиметься із заходу (82%), центру та півдня (71% та 72% відповідно) до сходу (57%).

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 до 15 серпня 2024 року.

Опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі (коли проводили відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.