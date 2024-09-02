Die Welt: росія змогла розширити свої позиції як постачальника енергії для Європи

Режим російського диктатора володимира путіна зміг розширити свої позиції як постачальника енергії для Європи. Наразі ЄС звідти імпортує більше ніж з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

За даними видання, уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з росії, ніж зі США. Про це свідчать дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel.

Згідно з цими даними, за квартал із квітня до червня ЄС закупив у росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США - 12,3 мільярда.

Порівняно з першим кварталом 2024 року поставки з росії знизилися незначно, а зі США - більш різко.