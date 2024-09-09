NYT: Україна протягом місяця захопила більше території рф, ніж та за майже рік свого наступу

Україна з метою послабити тиск на війська на східному фронті минулого місяця розпочала атаку на росію, швидко захопивши більше території всередині росії, ніж та за майже рік свого наступу на сході України.
Про це йдеться у матеріалі The New York Times (NYT).
У статті нагадують, що виступаючи на економічному форумі, російський диктатор володимир путін заявив, що російська армія не буде відволікати сили з українського Донбасу, який він назвав «першим пріоритетом» армії, щоб "захистити російську землю".
Аналітики видання наводять слова головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, який заявив, що Україна стабілізувала оборонні лінії, а наступ росії на Покровськ не зрушив ні на метр.
У статті зазначають, що просування рф в напрямку Покровська зупинилося на одній ділянці лінії фронту. Як показують карти бойових дій, наступ російських військ на Покровськ зупинили тиждень тому біля міста Селидове. Однак, росіяни продовжили наступ на південному напрямку.
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