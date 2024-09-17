Свириденко: З 18 вересня в Україні запрацює програма для підприємців єДозвіл

З 18 вересня в Україні запрацює Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл). Відтак підприємці зможуть скористатися першою електронною послугою.

Про це розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вже завтра, 18 вересня, підприємці зможуть скористатися послугою з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Як пояснила міністерка, ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець.

За її словами, раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Проте з 18 вересня бізнес зможе подати декларацію в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її.

Ця електронна послуга потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми.

Торік документ подали понад 13,2 тисячі підприємців, у січні-липні 2024 року — майже 8 тисяч.

Раніше, якщо не вистачало певної інформації, документ могли повернути. У такому разі бізнесу доводилося проходити увесь процес наново.

Нині ж завдяки системі єДозвіл подання декларацій буде автоматизованим. Система єДозвіл простежить за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь з полів не заповнено.

За умови заповнення всіх полів повернень не буде взагалі. Тобто якщо вдалося відправити декларацію через Дію, тоді система її автоматично прийме.

Крім того, очільниця Мінекономіки розповіла, що уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл.

На засіданні 13 вересня уряд додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Зазначається, що ця послуга запрацює у жовтні цього року й теж буде доступною в Дії.

За словами заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Циборта, у планах Мінекономіки – повна цифровізація дозволів та ліцензій.