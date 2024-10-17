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Українці розповіли, кому з політиків не довіряють найбільше

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Українці найчастіше висловлюють довіру президенту Володимиру Зеленському, а от до міністрів оборони, освіти та інших в суспільстві більше недовіри. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

Згідно з результатами опитування, Зеленському довіряє 51% українців. 18,6% заявили, що зовсім не довіряють президенту, а ще 22,9% заявили, що скоріше не довіряють, ніж довіряють голові держави.

Очільнику Служби безпеки України Василю Малюку довіряють 36% українців, а недовіру висловили 27% опитаних. Голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму довіряють 46% респондентів, а не довіряють 34%. Міністр цифрової політики Михайло Федоров має довіру серед 31% опитаних українців, а 24,5% висловили йому недовіру.

Не довіряють українці:

  • голові депутатської групи Платформа за життя і мир Юрію Бойку і лідерці партії Батьківщина Юлії Тимошенко – по 79%,
  • п'ятому президенту Петру Порошенку – 68%,
  • народній депутатці Мар'яні Безуглій – 64%,
  • голові Офісу президента Андрію Єрмаку – 62%,
  • голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії – 60%,
  • спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку – 53%,
  • прем'єр-міністру Денису Шмигалю та заступниці керівника ОП Ірині Верещук – по 52%.

Також частіше висловлюють недовіру ніж довіру меру Києва Віталю Кличку – 47% та 39% відповідно, волонтеру Сергію Притулі – 46% і 42% відповідно, раднику голові ОП Михайлу Подоляку – 40% і 35%, голові Міноборони Рустему Умєрову – 41% і 29%, голові Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву – 39% і 16%, голові МВС Ігорю Клименку – 34% і 20,5%, міністру енергетики Герману Галущенку – 32% і 11%, міністерці юстиції Ользі Стефанішиній - 31% і 16%, міністру розвитку громад Олексію Кулебі – 30% і 16%, міністру освіти Оксену Лісовому – 26% і 14%, міністерці економіки Юлії Свириденко – 23% і 10%, а також очільнику МЗС Андрію Сибізі – 2% і 9% відповідно.

Соціологічне опитування було проведено 20-26 вересня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Проводилося методом живого спілкування лише на неокупованих територіях та в тих регіонах, де не ведуться бойові дії. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Зеленський, опитування, Тимошенко
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