МО України: Кабмін ухвалив рішення про включення командування СБС до списку державних замовників

В Україні продовжують масштабувати Сили безпілотних систем (СБС). Командування СБС стало частиною експериментального проєкту, який забезпечує закупівлю безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення командування СБС до списку державних замовників, які закуповують безпілотники та обладнання для радіоелектронної боротьби через Міноборони та Держспецзв’язку.

«Це підвищить ефективність захисту від ворожих безпілотників та інших засобів розвідки противника», — йдеться у повідомлені Міноборони.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що це рішення дозволить швидше та ефективніше зміцнювати можливості Сил безпілотних систем на суші, в морі та повітрі.

Він додав, що Україна має можливості для розвитку технологічних переваг над ворогом. Створення окремого підрозділу для безпілотних систем вже покращило їх використання на полі бою.