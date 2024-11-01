Міноборони: Уряд затвердив новий порядок забезпечення військових з урахуванням гендерних потреб

Уряд затвердив новий порядок речового, медичного та психологічного забезпечення військових з урахуванням гендерних потреб.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Порядок передбачає надання форми та спорядження з урахуванням антропометричних даних військовослужбовців, забезпечення засобами особистої гігієни та вдосконалення проведення щорічних медичних обстежень. За потреби медична допомога надаватиметься в державних або комунальних закладах", - йдеться в повідомленні.

Також документ визначає порядок надання психологічної підтримки військовослужбовцям, які зазнали впливу стрес-факторів у бойових умовах або постраждали від сексуальних домагань. Така допомога надаватиметься в безпечному місці з дотриманням конфіденційності.

Окремо врегульовано питання психологічної підтримки членів сімей військовослужбовців, зокрема тих, чиї рідні перебувають у полоні, зникли безвісти чи знаходяться в оточенні. Таку допомогу надаватимуть фахівці при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

"Новий порядок також передбачає застосування гендерно орієнтованого підходу при розробці бюджетних програм Сил безпеки та оборони", - наголосили в Міноборони.