Радник Зеленського: Президент не підпише «закон про дрова»

Президент Володимир Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами, який журналісти вже втигли назвати «законом про дрова».
Про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив ВВС Україна.
«Президент не буде підписувати цей закон», - заявив він.
При цьому, причини такого рішення Литвин не уточнив.
Представник ОПУ також пояснив, що з технічних причин час на вето минув.
Як зазначається, «законом про дрова» віднедавна називають ухвалений Верховною Радою 10 жовтня документ, мета якого посилити відповідальність за незаконну вирубку дерев і за оборудки з деревиною. А все через те, що у ньому з’явилася стаття, що напряму стосується пересічних людей, які запасаються дровами на зиму.
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