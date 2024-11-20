Reuters: Американський виробник дронів купує оборонну компанію BlueHalo

Американський виробник дронів-камікадзе Switchblade, які використовувалися в Україні, – AeroVironment – досяг угоди про купівлю контрольного пакету акцій оборонної компанії BlueHalo. Про це повідомляє агентство Reuters.
Сума угоди оцінюється у $4,1 млрд.
AeroVironment прагне розширити свій портфель продуктів у період підвищеного попиту на безпілотні технології, пояснюють в агентстві. З початку року вартість акцій AeroVironment зросла на 56%.
BlueHalo – американська оборонно-технологічна компанія, яка виробляє системи захисту від безпілотників та лазерні комунікаційні технології, що використовуються у космічних місіях. Контрольний пакет BlueHalo належить приватній інвестиційній компанії Arlington Capital Partners.
AeroVironment присутня на ринку України: у жовтні уклала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва безпілотних ударних апаратів Switchblade 600. На початковому етапі українська компанія тільки інтегруватиме підсистеми, а згодом в Україні вироблятиметься більшість складників для безпілотників.
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