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Reuters: Американський виробник дронів купує оборонну компанію BlueHalo

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Американський виробник дронів-камікадзе Switchblade, які використовувалися в Україні, – AeroVironment – досяг угоди про купівлю контрольного пакету акцій оборонної компанії BlueHalo. Про це повідомляє агентство Reuters.

Сума угоди оцінюється у $4,1 млрд.

AeroVironment прагне розширити свій портфель продуктів у період підвищеного попиту на безпілотні технології, пояснюють в агентстві. З початку року вартість акцій AeroVironment зросла на 56%.

BlueHalo – американська оборонно-технологічна компанія, яка виробляє системи захисту від безпілотників та лазерні комунікаційні технології, що використовуються у космічних місіях. Контрольний пакет BlueHalo належить приватній інвестиційній компанії Arlington Capital Partners.

AeroVironment присутня на ринку України: у жовтні уклала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва безпілотних ударних апаратів Switchblade 600. На початковому етапі українська компанія тільки інтегруватиме підсистеми, а згодом в Україні вироблятиметься більшість складників для безпілотників.

США, дрони, Switchblade, AeroVironment, BlueHalo
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