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Названо основні проблеми на ринку праці в Україні

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Основними проблемами на ринку праці в Україні у 2024 році стали дефіцит робочої сили, вищий рівень очікувань зарплати кандидатів та мобілізація. При цьому наступного року компанії планують збільшувати кількість працівників та зарплату на 10-15%.

Про це свідчать результати опитування - Дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з Тетяною Пашкіною, експерткою з аналітики ринку праці.

В опитуванні взяли участь представники різних галузей великого, середнього та малого бізнесу. 50% учасників дослідження - міжнародний бізнес, 50% - український.

Проблеми на ринку праці:

  • Дефіцит робочої сили
  • Вищий рівень очікувань заробітної плати кандидатів, ніж пропозиції бізнесу
  • Мобілізація
  • Відтік персоналу за кордон

У 2025 році компанії планують впроваджувати низку змін, спрямованих на утримання та розвиток працівників, розширення команди та бізнесу. Серед основних напрямків:

  • Збільшення кількості працівників — 46%
  • Підвищення заробітної плати – 88%
  • Збільшення бюджетів на навчання та розвиток – 33%
  • Збільшення рівня заробітної плати на 10-15% — 24%

Варто зазначити, що 36% компаній планують підвищення рівня заробітної плати, втім ще не визначились з розміром підвищення. 16% компаній планують підвищення заробітної плати на 5-10%, 24% - на 10-15%, 11% - на 15-20% і лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більше ніж на 20%.

25% компаній дозволяють працювати дистанційно всім категоріям працівників, тоді як 63% - лише частині співробітників. Згідно з новими даними, 12% компаній не надають своїм працівникам можливості працювати дистанційно.

Це трохи менше порівняно з попереднім опитуванням, де 17% респондентів зазначили, що в їхніх компаніях можливість працювати дистанційно відсутня.

Перелік категорій працівників, які здебільшого не мають можливості працювати дистанційно:

  • Медичний представник, регіональний менеджер, працівник складу, вантажник, водій, виробничий персонал, працівник магазину, працівник банку, фармацевт;
  • Бухгалтер, інженер, логіст, юрист, адміністративний персонал, лінійний персонал, ІТ підтримка, керівник компанії\керівництво, HR;
  • Працівник, який має право підпису та працівник, робота якого пов’язана з паперовим документообігом, працівник охорони, вчитель.

Зазначається, що є низка компаній, які дозволяють працювати дистанційно лише з території України.

За результатами опитування, 35% компаній зазначили, що всі працівники продовжують працювати в Україні. Порівняно з попередньою хвилею опитування цей показник дещо зріс (раніше – 32%).

Водночас 44% компаній повідомили, що до 5% працівників переїхали за кордон та працюють з іншої країни. 10% компаній вказали, що 5-10% їх працівників працюють за кордоном, 4% компаній мають від 10 до 15% працівників, а 5% - понад 15% працівників, які працюють за межами України.

При цьому, 29% компаній планують повернути працівників до офісу найближчим часом. 19% компаній зазначили, що повернення до офісу стосуватиметься не всіх категорій працівників, а 51% компаній повідомили, що не планують повернення працівників до офісу.

опитування, ринок праці
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