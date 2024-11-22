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МО України анонсувало проведення випробувань нового зимового одягу, розроблених для військовослужбовиць

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Міністерство оборони України анонсувало проведення військових (дослідних) випробувань нового зимового одягу та білизни, спеціально розроблених для військовослужбовиць з урахуванням їх антропометричних даних. Про це повідомило Міноборони.

До нововведень входять зимові вітровологозахисні куртки та штани, а також білизна для холодної погоди, зокрема сорочка та кальсони.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що Міноборони активно працює над покращенням речового забезпечення військовослужбовиць, враховуючи антропологічні особливості жінок. Метою є створення зручного одягу, який допоможе ефективніше виконувати бойові та спеціальні завдання.

«Міноборони покращує речове забезпечення військовослужбовиць, вносить конструктивні зміни в одяг та засоби індивідуального захисту, з урахуванням антропологічних особливостей жінок. Маємо за мету розробити нову куртку та штани зимові, а також демісезонну та зимову натільну білизну. Маємо забезпечити жінок зручним одягом, який відповідатиме їх потребам та дозволить ефективніше виконувати бойові та спеціальні завдання»‎, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Міноборони, одяг
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