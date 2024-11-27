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Шмигаль: Зеленський доручив запровадити безплатне харчування в школах на учнів усіх класів

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Президент Володимир Зеленський доручив запровадити безплатне харчування в школах на учнів усіх класів.

На засіданні уряду про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", - сказав він.

У державному бюджеті на 2025 рік передбачають 2,9 млрд грн на харчування школярів і ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у школах.

"Президент України Володимир Зеленський поставив важливе завдання - безкоштовно харчуватися повинні учні всіх класів. Будемо шукати можливості та ресурси", - пояснив Шмигаль.

Шмигаль
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