Міноборони: В Україні з’явилася служба, яка допомагатиме військовим та їхнім родинам подолати нагальні проблеми

В Україні створили нову службу, яка діятиме в інтересах військових та їхніх родин - допомагатиме їм подолати нагальні проблеми. Наказ про запуск служби супроводу військових та їхніх сімей вже пройшов юридичну експертизу та був зареєстрований Міністерством юстиції України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Так, служби супроводу діятимуть у структурі Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. А в Силах оборони функції цих служб виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва. Надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових, медичних питань.
Крім того, запуск служб супроводу передбачає створення системи підтримки, яка забезпечуватиме військовослужбовців та їхніх рідних всебічною допомогою.
"Створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях – скласти заяву, розв'язати питання з отриманням виплат, проконсультують про можливості проходження реабілітації після поранення, нададуть юридичну консультацію та психологічну допомогу", – прокоментував заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Нині в межах підготовки до запуску служб супроводу провели навчання перших груп фахівців. Спеціалісти здобули необхідні навички з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених.
Загалом служби супроводу охоплюватимуть близько двох десятків напрямків підтримки. Це має посилити соцзахист військовослужбовців та їхніх сімей.
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