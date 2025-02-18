Кабмін ухвалив зміни, які дозволять прискорити постачання критично важливого озброєння для ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку використання коштів "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ), що дозволять прискорити постачання критично важливого озброєння та військової техніки для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відповідну постанову уряд прийняв минулого тижня за ініціативою Міністерства оборони.

За словами першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, торік за контрактами Міноборони українські виробники зброї отримали понад 170 мільярдів гривень.

Згідно з новими змінами, виробники зброї можуть розраховувати на аванси від АОЗ терміном до 24 місяців.

Зміни до механізму попередніх оплат дозволять швидше здійснювати розрахунки за довгостроковими контрактами, зокрема з виробниками, які входять до програми "Зброя перемоги".

Як уточнив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, наразі діють 17 таких контрактів, що передбачають постачання далекобійних ракет, мінометів, артилерійських установок, броньованих автомобілів та іншої техніки.

Завдяки ухваленим змінам виробники зможуть отримувати аванси строком до 24 місяців.