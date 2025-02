У Вашингтоні пройшов масштабний мітінг на підтримку України

Кілька тисяч людей зібралися в суботу біля Меморіалу Лінкольна в центрі Вашингтона на масштабний мітинг, приурочений третій річниці від початку повномасштабної війни рф, із закликами продовжувати підтримку України.

Учасники мітингу пройшлися також маршем через центр столиці до резиденції російського посла в Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

Люди прибули до столиці з різних штатів США, в тому числі своїм ходом, а також автобусами, організованими представниками української громади. Учасники акції мали синьо-жовті прапори, іншу українську символіку, а також численні плакати із закликами продовжувати військову допомогу ЗСУ, дозволити Україні приєднатися до НАТО, зупинити російську агресію, зберегти суверенітет і цілісність нашої країни.

На мітингу виступили запрошені гості. Представники духовенства прочитали молитву й оголосили хвилину мовчання за тими, хто поклав свої життя у жахливій війні росії проти України.

Посол України в США Оксана Маркарова під час звернення з трибуни подякувала всім, хто прийшов, в тому числі послам європейських та інших країн. Вона також висловила слова вдячності всім, хто, перебуваючи в Сполучених Штатах, стояв пліч-о-пліч з нашою країною.

«Ми знаємо, що це було важко, ми знаємо, що це було непросто, і кожен має свої життєві проблеми, але ми дуже цінуємо, що ви знайшли час – хвилинку, дні, роки, знайшли енергію, щоби бути тут, бути з нами, боротися на нашому боці. Дякуємо!»- наголосила посол. Вона закликала залишатися разом з Україною й продовжувати її підтримку.

Маркарова також підкреслила, що такі країни як росія, Іран, Північна Корея та інші, хто допомагає їм, ведуть війну не лише проти України, але й проти ідеї демократії та вільного світу повсюди. Посол закликала не забувати про воєнні злочини російських агресорів, не забувати про Бучу, Ізюм, Маріуполь, а також про звірські бомбардування Харкова, Києва, Одеси, інших українських міст, про окупований український Крим.

«Це не має піти в забуття й не повинно залишитися безкарним», - підкреслила Маркарова.

Посол Європейського Союзу в США Йовіта Нелюпшене, зі свого боку, під час виступу наголосила: те, що сталося в ніч на 24 лютого 2022 року в Україні однозначно було неспровокованою та невиправданою агресією з боку рф. «Ніхто навіть не міг повірити до останньої хвилини, що це можливо»,- зазначила вона. Європейська дипломатка також підкреслила важливість продовжувати підтримку України в її протистоянні російському агресору та боротьбі за свободу й демократію.

Президент Українського Конгресового Комітету Америки (УККА) Михайло Савків, один зі співорганізаторів події, заявив, що фінансування, витрачені на оборону України – це не благодійність. «Це є стратегічною інвестицією в безпеку та економічну стабільність самих Сполучених Штатів»,- наголосив президент УККА.

Він підкреслив необхідність забезпечення України гарантіями безпеки, включно з членством у Північноатлантичному альянсі.

Мітинг біля у центрі столиці пройшов за організаційної підтримки US Ukrainian Activists, Українського Конгресового Комітету Америки (УККА), United Help Ukraine, Razom for Ukraine, Українського дому в Вашингтоні, People of Ukraine Foundation. Посольство України в Вашингтоні й Почесне консульство України у Філадельфії також долучилися до події.

Після зібрання біля Меморіалу Лінкольна учасники акції пройшлися маршем до резиденції російського посла в Вашингтоні. Вони скандували: «Припинить терор в Україні!», «Припиніть убивати цивільних!», «Геть з України!».