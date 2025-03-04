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Лише 13% українців вважають США дружньою країною, - опитування

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Певне погіршення ставлення до США з боку українців зафіксовано після напруженої зустрічі американського і українського президентів. Зокрема, тільки 13% опитаних вважають її дружньою країною, 29% - недружньою.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research 1 березня 2025 серед 1000 респондентів.

Крім того, те, що Україна зможе продовжити боротьбу з агресором, попри зменшення чи припинення американської допомоги вважають 46% українців. Водночас, понад третина опитаних (36%) думає, що це не так.

Підтримка в Україні президента Зеленського на тлі останніх подій зросла до 49%. Так само суттєво зріс рівень оцінки чи справи в країні рухаються в правильному напрямку (44% проти 36%, у грудні 2024 року ситуація була протилежною).

Водночас, українці продовжують вважати, що вибори під час війни не варто проводити (показник зріс до 58% у порівнянні до заміру минулого тижня у 52%).

Респонденти досі надіються на завершення війни до кінця 2025 року. Показник значно підвищився наприкінці 2024 з перемогою на виборах в США президента Дональда Трампа і досі тримається на високому рівні. Надії та сподівання кінця війни будуть залежати напряму від контексту бойових дій на фронті і допомоги партнерів.

США, Україна
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