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США погрожують запровадити мита на експорт аграрної продукції з країн ЄС

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Сполучені Штати погрожують запровадити 17-відсоткові мита на експорт аграрної продукції з країн Європейського Союзу. В Брюсселі шукають баланс між поступками та симетричною відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами трьох знайомих із переговорами джерел видання, президент США Дональд Трамп тимчасово призупинив запровадження додаткового "дзеркального" тарифу в розмірі 10% на імпорт із ЄС. Цей тариф мав діяти додатково до базового тарифу в 10% на імпорт з більшості країн світу, запровадженого главою Білого дому 9 квітня.

Європейські чиновники до останнього сподівалися, що переговори з США дозволять зберегти мита на рівні базової ставки. Наразі незрозуміло, чи нові 17% мит на продукти харчування будуть застосовуватися на додачу до інших раніше оголошених тарифів, чи замість них.

Трамп вимагає від Брюсселя надати американським компаніям широкі винятки з регулювання, а також скоротити позитивне сальдо торгівлі ЄС зі США. Однак єврочиновники відкинули такі пропозиції Вашингтона.

Основну увагу в переговорах наразі зосереджено на винятках. Один із представників ЄС повідомив, що Брюссель домагається звільнення від мит для окремих товарів, зокрема авіаційних запчастин і спиртних напоїв.

За його словами, сторони працюють над проектом "домовленості в принципі" обсягом п'ять сторінок, але наразі погоджена частина документа залишається мінімальною.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 3 липня, заявила, що сподівається в досягненні принципової домовленості, яка дозволить сторонам продовжити переговори до укладення остаточної угоди. Однак Вашингтон наполягає на укладенні обов’язкових домовленостей до встановленого Трампом крайнього терміну 9 липня.

Комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович був поінформований про намір запровадити 17% мита на агропродовольчу продукцію під час зустрічей у Вашингтоні в четвер. У п’ятницю про це повідомили послам 27 держав-членів ЄС.

Видання зазначило, що обсяг агропродовольчого експорту ЄС до США, зокрема вина, минулого року становив 48 млрд євро.

Шефчович неодноразово заявляв, що внесення змін до регулювання ЄС для задоволення вимог США є "червоною лінією". Водночас, ЄС перебуває на шляху дерегуляції, зокрема в частині екологічного законодавства.

У Financial Times зазначили, що держави ЄС розділилися між тими, хто готовий погодитися на деяке підвищення мит в обмін на період передбачуваності, а також тих, хто виступає за дзеркальну відповідь для тиску на США заради досягнення компромісу.

Німеччина - найбільша і максимально залежна від експорту економіки ЄС країна. Канцлер Фрідріх Мерц закликає Єврокомісію, що відповідає за торговельну політику, якнайшвидше укласти угоду. Він прагне отримати винятки з галузевих тарифів Трампа в розмірі 25% на автомобілі та 50% на сталь.

Водночас, за словами двох обізнаних джерел, кілька послів під час засідання в п’ятницю, закликали до жорсткішої відповіді Брюсселя на дії Вашингтона.

В контексті підготовки до можливої відповіді на американські мита щодо європейських товарів, країни ЄС уже схвалили запровадження з 14 липня дзеркальних тарифів на імпорт товарів зі США на суму 21 млрд євро.

Єврокомісія також формує додатковий пакет заходів на суму 95 млрд євро, до якого увійдуть авіаційна продукція та продукти харчування.

"Позиція ЄС з самого початку була чіткою: ми виступаємо за узгоджене рішення зі США, і це залишається нашим пріоритетом... Водночас ми готуємося до можливості, що задовільної угоди досягнуто не буде", - зазначив речник Єврокомісії.

Двоє європейських дипломатів повідомили, що США окреслили три сценарії до 9 липня:

  • для країн, які досягнуть "домовленості в принципі", залишиться чинним тариф у 10%, з можливістю подальшого пом’якшення;
  • для країн, які не дійдуть згоди, мита повернуться до квітневого рівня до досягнення угоди;
  • для країн, які, на думку США, ведуть переговори недобросовісно, будуть запроваджені підвищені мита.
США
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