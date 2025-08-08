Войти

Шмигаль назвав ключові завдання Міноборони на друге півріччя

126
У найближчі півроку Міноборони України хоче розвивати ідею про цифровий ТЦК. Також планується розробити контракт із поліпшеними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами Шмигаля, він презентував президенту України Володимиру Зеленському основні завдання Міноборони до кінця 2025 року, на 2026 рік і середньострокову стратегію.

Міністр уточнив, що ключовими завданнями на півроку є:

  • збільшення закупівель української зброї до 50%;
  • аудит домовленостей із партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік;
  • впровадження нових підходів до планування оборони держави та трансформація сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему;
  • розробка нового контракту для військовослужбовців з поліпшеними умовами служби;
  • поліпшення управління оборонними ресурсами;
  • забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine;
  • продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів ("Армія+", "Резерв+"), цифрової ТЦК;
  • запуск Defense City (екосистеми підтримки критично важливих виробників ОПК) і масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.
Материалы по теме
