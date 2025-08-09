Укренерго: У стратегії розвитку ми врахували вектор руху нашої держави у сторону Європи

У стратегії розвитку на 2025-2034 роки НЕК "Укренерго" враховує потребу розбудовувати як систему передачі всередині країни, так і міждержавні з'єднання.
Про це в інтерв'ю ютуб-каналу Київської школи державного управління повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, передає Укрінформ.
"Ми врахували вектор розвитку нашої держави у сторону Європи. Закладений розвиток інтерконекторів, внутрішніх мереж, щоб ми були спроможні працювати синхронно з Європою. І зміна нормативної бази, програмного забезпечення, щоб ми могли об'єднати енергоринки України та Європи", - сказав Зайченко.
Він наголосив, що об'єднання ринків збільшить і можливості балансування енергосистеми, і можливості імпортувати та експортувати електрику.
Крім того, за словами Зайченка, інтерконектори (міждержавні з'єднання) із сусідніми країнами надалі впливатимуть на дизайн української енергосистеми. "Збільшення можливостей для обміну електроенергією із сусідами буде тиснути на той енергомікс, який ми маємо всередині держави", - пояснив очільник Укренерго.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023