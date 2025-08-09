Укренерго: У стратегії розвитку ми врахували вектор руху нашої держави у сторону Європи

У стратегії розвитку на 2025-2034 роки НЕК "Укренерго" враховує потребу розбудовувати як систему передачі всередині країни, так і міждержавні з'єднання.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу Київської школи державного управління повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, передає Укрінформ.

"Ми врахували вектор розвитку нашої держави у сторону Європи. Закладений розвиток інтерконекторів, внутрішніх мереж, щоб ми були спроможні працювати синхронно з Європою. І зміна нормативної бази, програмного забезпечення, щоб ми могли об'єднати енергоринки України та Європи", - сказав Зайченко.

Він наголосив, що об'єднання ринків збільшить і можливості балансування енергосистеми, і можливості імпортувати та експортувати електрику.

Крім того, за словами Зайченка, інтерконектори (міждержавні з'єднання) із сусідніми країнами надалі впливатимуть на дизайн української енергосистеми. "Збільшення можливостей для обміну електроенергією із сусідами буде тиснути на той енергомікс, який ми маємо всередині держави", - пояснив очільник Укренерго.