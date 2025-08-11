російські чиновники напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором володимиром путіним згадали про претензії Росії на Аляску.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, помічник російського президента юрій ушаков заявив, що американський штат Аляска є логічним місцем зустрічі Трампа та путіна, оскільки США і росія є близькими сусідами через Берингову протоку і мають спільні економічні інтереси на Алясці та в Арктичному регіоні.

російський перемовник і гендиректор російського фонду прямих інвестицій (RDIF) кирило дмитрієв, який був присутній на зустрічі путіна та спецпредставника США Стіва Віткоффа, назвав Аляску “американкою російського походження” і зауважив, що Аляска відображає зв’язки між США і росією.

А ще кирило дмитрієв заявив про історичні зв’язки Аляски з російською православною церквою та військову й економічну присутність росії на Алясці у минулому.

Як повідомляють аналітики ISW, заступник голови радбезу рф дмитро медведєв у січні 2024 року заявив, що США нібито повинні повернути Аляску росії. Голова держдуми в’ячеслав володін у липні 2022 року пригрозив, що росія зажадає повернення Аляски як своєї власності, якщо США заморозять російські закордонні активи.

російські пропагандисти володимир соловйов та ольга скабеєва у 2024 році також неодноразово заявляли, що США повинні повернути Аляску росії.