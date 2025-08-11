В Україні зросла середньозважена закупівельна ціна молока-сировини

В Україні на початку серпня 2025 року середньозважена закупівельна ціна трьох ґатунків молока-сировини становила 16,62 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше проти попереднього місяця.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока, передає Укрінформ.

Так, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на 5 серпня становила 16,80 грн/кг без ПДВ, що на 66 коп. більше, ніж попереднього місяця.

Вищий ґатунок в середньому коштує 16,60 грн/кг без ПДВ (+75 коп.). Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 16,20 грн/кг без ПДВ (також +75 коп. проти липня).

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків становила 16,62 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше порівняно з попереднім місяцем.

Аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі зауважує, що на початку серпня попит на молоко-сировину в Україні збільшився, бо молокопереробні підприємства прагнуть відвантажити якомога більше готової продукції в ЄС без мит до вичерпання квот.

"Повторюється тренд 2024 року, коли у серпні молоко-сировина подорожчала на 74 коп. порівняно з липнем. Хоча ціни зросли на всі сорти молока, а також на молоко з присадибних господарств, через вичерпання квот експорт молочних продуктів з України в ЄС вірогідно призупиниться протягом місяця, якщо не запрацюють нові правила торгівлі", - зазначили в АВМ.

Однак різке падіння цін на молоко-сировину протягом найближчих місяців експерти вважають малоймовірним. Склади переробників порожні, і вони зможуть поступово відновити запаси біржових товарів.

За прогнозами переробних підприємств, середня ціна на молоко у вересні може становити 16,70 грн/кг, а в жовтні - 17,10 грн/кг.