Сибіга: Україна не розглядає сценарії, які передбачають передачу росії частини територій

210

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не розглядає сценарії, які передбачають передачу росії частини територій в обмін на завершення війни.

Про це заявив Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів про заяву Білого дому щодо можливих поступок, Сибіга нагадав про позицію президента Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський вже публічно надав відповідь, а це - Конституція України. Конституція України містить усі відповіді на це ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, базованого на статуті ООН і нормах міжнародного права", - наголосив міністр.

За його словами, політика поступок агресору повторює помилки "Мюнхена" та відповідає планам кремля зі створення "Мюнхена-2" та збереження світового порядку, побудованого на поділі сфер впливу.

"А це, власне, те, чого прагне володимир путін: політика "Мюнхен-2", продовження Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу. Відповідно світ має протидіяти цьому спільними мирними зусиллями, спільною твердою реакцією, тому що путін тестує", - додав він.

Сибіга підкреслив, що на даному етапі пріоритетом є запровадження режиму припинення вогню, який стане фундаментом для подальших переговорів.

Він нагадав, що п’ять місяців тому Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про беззастережне перемир’я і тепер чекає аналогічної згоди від росії.

"І звичайно, що ми потребуємо тут і залученість, і лідерство Сполучених Штатів, і ми вдячні за ці зусилля", - підсумував глава МЗС.



головні новини




