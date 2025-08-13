МО України скорочує процедуру отримання нагород військовими

Міноборони України запроваджує новий порядок подання документів на отримання державних нагород військовими. Це дозволить суттєво скоротити процес.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
Там зазначили, що раніше узгодження тривало від трьох до восьми місяців через складну бюрократію та ручне оформлення частини матеріалів.
За новими правилами, військова частина передаватиме нагородні документи до підпорядкованого органу військового управління. Звідти їх одразу направлятимуть на розгляд керівництва ЗСУ, де кожен етап займатиме не більше двох діб.
Після цього матеріали надходитимуть до Офісу президента. У результаті весь процес триватиме лише від 8 до 16 днів.
«Окремо опрацьовується можливість відображення сертифіката про державну нагороду в Дії. Ці пропозиції будуть направлені структурам, до компетенції яких належать повноваження щодо відповідних змін», – йдеться у повідомленні.
