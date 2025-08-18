МО України: Військові підрозділи тепер зможуть купувати техніку за спрощеною процедурою

На виконання доручення президента Володимира Зеленського, уряд ухвалив рішення, спрямовані на зменшення бюрократії у війську та посилення обороноздатності.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони.
Військові підрозділи тепер зможуть купувати вживані транспортні засоби, зокрема пікапи, квадроцикли та мотоцикли, за спрощеною процедурою.
Їхня ціна буде визначатися на основі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що значно прискорить процес.
Також було спрощено процедуру списання військового майна. Командири отримають право самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість майна не перевищує 1,7 млн грн. Це дозволить скоротити терміни списання та зменшити бюрократичне навантаження на бойові підрозділи.
Крім того, новий порядок врегулює особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів, що є особливо актуальним в умовах бойових дій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023