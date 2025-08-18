МО України: Військові підрозділи тепер зможуть купувати техніку за спрощеною процедурою

На виконання доручення президента Володимира Зеленського, уряд ухвалив рішення, спрямовані на зменшення бюрократії у війську та посилення обороноздатності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони.

Військові підрозділи тепер зможуть купувати вживані транспортні засоби, зокрема пікапи, квадроцикли та мотоцикли, за спрощеною процедурою.

Їхня ціна буде визначатися на основі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що значно прискорить процес.

Також було спрощено процедуру списання військового майна. Командири отримають право самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість майна не перевищує 1,7 млн грн. Це дозволить скоротити терміни списання та зменшити бюрократичне навантаження на бойові підрозділи.

Крім того, новий порядок врегулює особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів, що є особливо актуальним в умовах бойових дій.