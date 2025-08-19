Зеленський: Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир

Європейські лідери приїхали в США, щоб проговорити гарантії безпеки для України, для того, щоб після закінчення війни була не пауза в боях, а реальний мир.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вони (європейські лідери – ІФ-У) особисто приїхали підтримати Україну і проговорити дуже важливі питання, що далі, як підтримувати державу, що треба робити для сталого справедливого миру, ну і гарантії безпеки, які так нам всім потрібні, щоб після закінчення війни, ми впевнені, що війна закінчиться", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.
"Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який можна захистити гарантіями безпеки нашим партнерам", - наголосив він.
