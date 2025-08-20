МО України: Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам

Безпека й оборона - серед основних пріоритетів Міністерства оборони України. Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам. Міноборони стимулює розвиток виробництва та впроваджує механізми Build with Ukraine та Build in Ukraine, "данську модель". Готується запуск Defence City - екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК.
Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час публічної презентації Програми дій уряду.
Також він наголосив на необхідності зміцнення міжнародної підтримки, у тому числі завдяки взаємодії з партнерами через нові інструменти PURL та SAFE. Зокрема, до ініціативи SAFE на €150 млрд уже доєдналися 18 країн, які зможуть спільно з Україною брати участь у проєктах закупівлі зброї.
"Змінюємо підходи до управління, розвиваємо інновації, посилюємо взаємодію з партнерами задля безпечного й мирного майбутнього", - резюмував міністр оборони України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023