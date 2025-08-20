МО України: Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам

Безпека й оборона - серед основних пріоритетів Міністерства оборони України. Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам. Міноборони стимулює розвиток виробництва та впроваджує механізми Build with Ukraine та Build in Ukraine, "данську модель". Готується запуск Defence City - екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час публічної презентації Програми дій уряду.

Також він наголосив на необхідності зміцнення міжнародної підтримки, у тому числі завдяки взаємодії з партнерами через нові інструменти PURL та SAFE. Зокрема, до ініціативи SAFE на €150 млрд уже доєдналися 18 країн, які зможуть спільно з Україною брати участь у проєктах закупівлі зброї.

"Змінюємо підходи до управління, розвиваємо інновації, посилюємо взаємодію з партнерами задля безпечного й мирного майбутнього", - резюмував міністр оборони України.