Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

МО України: Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам

107

Безпека й оборона - серед основних пріоритетів Міністерства оборони України. Щонайменше 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам. Міноборони стимулює розвиток виробництва та впроваджує механізми Build with Ukraine та Build in Ukraine, "данську модель". Готується запуск Defence City - екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час публічної презентації Програми дій уряду.

Також він наголосив на необхідності зміцнення міжнародної підтримки, у тому числі завдяки взаємодії з партнерами через нові інструменти PURL та SAFE. Зокрема, до ініціативи SAFE на €150 млрд уже доєдналися 18 країн, які зможуть спільно з Україною брати участь у проєктах закупівлі зброї.

"Змінюємо підходи до управління, розвиваємо інновації, посилюємо взаємодію з партнерами задля безпечного й мирного майбутнього", - резюмував міністр оборони України.

Шмигаль, Defence City
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 20 августа 2025
Вторник, 19 августа 2025
Понедельник, 18 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023