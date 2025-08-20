Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Медіа Кріппи видають російські новини за українські

128

Телеграм-канал «Всевидюче Око 18+», який офіційно записаний на Тетяну Снопко, повʼязану зі скандальним бізнесменом Максимом Кріппою, вчергове видав фейк. Він повідомив, що українці за пів року витратили 1,58 млрд грн на іграшки Labubu, а в один день купили 480 тис. штук. Але насправді це — статистика продажів іграшок Labubu у Росії. Саме російські ЗМІ 20 липня написали, що росіяни витратили 1,58 млрд рублів на цю іграшку, а в піковий день придбали 480 тис. екземплярів. Це легко перевірити за допомогою Google-пошуку.

І тут важливе не лише те, що медіа Кріппи вкотре підсовує Москву під виглядом Києва. І навіть не те, що зареєстроване ЗМІ Кріппи виходить російською мовою. Важливим є контекст, на якому це відбувається. Країна стоїть на межі дефолту і потребує 54 млрд доларів до кінця року. І саме на цьому тлі медіа-«активи» Кріппи женуть картинку, ніби українці витрачають мільярди «зайвих» гривень на іграшкових монстриків.

Логіка проста й убога: коли грошей на пенсії й армію катастрофічно бракує — треба вигадати історію, що «народ зажрався».

Але ця казка розповідає більше не про українців, а про самих авторів. Бо у світі Кріппи завжди все зводиться до одного: Росія, рублі й фіктивна реальність.

Кріппа, Снопко, Labubu
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 20 августа 2025
Вторник, 19 августа 2025
Понедельник, 18 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023