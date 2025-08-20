Телеграм-канал «Всевидюче Око 18+», який офіційно записаний на Тетяну Снопко, повʼязану зі скандальним бізнесменом Максимом Кріппою, вчергове видав фейк. Він повідомив, що українці за пів року витратили 1,58 млрд грн на іграшки Labubu, а в один день купили 480 тис. штук. Але насправді це — статистика продажів іграшок Labubu у Росії. Саме російські ЗМІ 20 липня написали, що росіяни витратили 1,58 млрд рублів на цю іграшку, а в піковий день придбали 480 тис. екземплярів. Це легко перевірити за допомогою Google-пошуку.
І тут важливе не лише те, що медіа Кріппи вкотре підсовує Москву під виглядом Києва. І навіть не те, що зареєстроване ЗМІ Кріппи виходить російською мовою. Важливим є контекст, на якому це відбувається. Країна стоїть на межі дефолту і потребує 54 млрд доларів до кінця року. І саме на цьому тлі медіа-«активи» Кріппи женуть картинку, ніби українці витрачають мільярди «зайвих» гривень на іграшкових монстриків.
Логіка проста й убога: коли грошей на пенсії й армію катастрофічно бракує — треба вигадати історію, що «народ зажрався».
Але ця казка розповідає більше не про українців, а про самих авторів. Бо у світі Кріппи завжди все зводиться до одного: Росія, рублі й фіктивна реальність.
