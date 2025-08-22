Лісовий: Зведення нової школи-укриття коштує близько 65 мільйонів

Зведення нової школи-укриття коштує близько 65 мільйонів. Загалом триває реалізація понад 170 проєктів на суму понад 11 мільярдів гривень. 33 з них - вже введені в експлуатацію. Про це 21 серпня під час конференції "Серпнева-2025" заявив Оксен Лісовий, міністр освіти та науки України, передає УНН.

За словами міністра, "одне укриття, розраховане на 500–700 учнів, обходиться приблизно у 100 мільйонів гривень", що дорожче за будівництво нової школи. Водночас будування однієї школи-укриття обходиться приблизно у 65 млн грн.

"Будівництво, яке ми зараз проводимо, це понад 170 об'єктів. Це великі інвестиції - це понад одинадцять мільярдів гривень. Саме будівництво об'єктів потребує тривалого часу від проєктування до введення в експлуатацію. Щонайменше дев'ять місяців і навіть понад рік", - говорить очільник МОН.

Підземні школи, за словами Лісового мають забезпечити повернення дітей до очного навчання. Наразі першочергово їх зводять у прифронтових та прикордонних громадах.

За словами посадовця, до першого вересня "вже 33 школи введені в експлуатацію". Загалом планують побудувати 210 таких об'єктів по всій країні.

"Вони будуються як за типовими проєктами, які розроблені нами за підтримки донорів. Це фонд ЮНІСЕФ, фонд Говарда Баффета. Так і за індивідуальними проєктами, які розробляють громади. Але все це сучасне середовище, де дитина почуває себе комфортно", - розповідає Лісовий.

Подібні навчальні заклади включають усі необхідні інфраструктурні елементи: зони для харчування, місця для фізичної активності, навчальні простори та простори для соціальної взаємодії.