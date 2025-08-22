Войти

ЄС та США опублікували спільну заяву щодо торговельної угоди між ними

У четвер, 21 серпня, Європейський Союз та Сполучені Штати опублікували спільну заяву щодо торговельної угоди між ними, наголошуючи на її позитивному ефекті для їхніх економік.

Про це йдеться в тексті "Спільної заяви щодо рамкової угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", який є в розпорядженні "Європейської правди".

ЄС та США нарешті узгодили спільну заяву про торговельну угоду, укладену в липні.

"Сполучені Штати та Європейський Союз із задоволенням оголошують, що досягли домовленості щодо Рамкової угоди про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю", – йдеться у документі.

Також в тексті підкреслюється, що США та ЄС "розглядають цю Рамкову угоду як перший крок у процесі, який з часом може бути розширений для охоплення додаткових сфер.

Згідно з угодою, ЄС має намір скасувати тарифи на всі промислові товари зі США та забезпечити преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів зі США.

Своєю чергою, починаючи з 1 вересня 2025 року, Сполучені Штати зобов’язуються застосовувати тариф у 15% щодо більшості товарів, що походять з Європейського Союзу, або ж так званий тариф за режимом найбільшого сприяння (НСП) США, який застосовується до певних специфічних видів європейських товарів.

США, Євросоюз
