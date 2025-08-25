Шмигаль: Україна підписала угоду з Канадою про спільне виробництво оборонної продукції

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з Канадою про спільне виробництво оборонної продукції.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він повідомив про підписання угоди з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті в присутності президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні.
"Угода спрямована на поглиблення двосторонньої оборонно-промислової співпраці, розширення й створення нових виробничих потужностей в Україні та Канаді, підвищення стійкості та безперервності постачання оборонної продукції", – йдеться у повідомленні.
За словами Шмигаля, сьогоднішні домовленості не лише спростять створення українських компаній у Канаді та сприятимуть обміну технологіями, але й допоможуть забезпечити Збройні Сили України сучасними зразками озброєння та військової техніки в довгостроковій перспективі. Це значно посилить нашу стійкість і спроможність до протидії російській загрозі.
Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у неділю президент Володимир Зеленський говорив зокрема про спільне виробництво дронів.
"Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості, план дійсної реалізації безпекової угоди між нашими країнами. Також говоримо про угоду про адміністративну допомогу в митних справах, було підписано на рівні наших міністрів. Та домовленість щодо виробництва дронів", – сказав Зеленський.
Президент зауважив, що пріоритетом є дрони на фронт, оскільки є суттєвий дефіцит фінансування, і необхідність значно збільшити постачання дронів.
